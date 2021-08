Calciomercato Milan – Messias a ‘La Madonnina’ per le visite mediche

Junior Messias, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, è appena giunto presso la clinica 'La Madonnina' per i test medici

Junior Messias, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, è appena giunto presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per svolgere le visite mediche con il club rossonero. Nel pomeriggio, poi, idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano' e, successivamente, firma del contratto a 'Casa Milan'. Messias si trasferirà oggi ufficialmente al Milan: accordo con il Crotone chiuso nella notte sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Clicca qui per cifre e dettagli dell'operazione di mercato >>>