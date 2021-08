Calciomercato Milan – Messias, contratto depositato in Lega / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. I rossoneri hanno depositato in Lega il contratto di Junior Messias. Si attende l'ufficialità

In attesa del comunicato ufficiale del Milan, Junior Messias è già da considerarsi un calciatore rossonero. Come si può notare sul sito della Lega Serie A, infatti, il Diavolo ha depositato il contratto del brasiliano ex Crotone, che indosserà la maglia numero 30. Il classe 1991 arriva in prestito oneroso a 2,6 milioni di euro con diritto di riscatto a 5,4. Milan, ecco Messias: il LIVE della sua giornata rossonera >>>