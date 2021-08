Calciomercato Milan – Messias ha terminato le visite mediche

Junior Messias, neo attaccante rossonero ha concluso le visite mediche alla clinica "La Madonnina". Ora idoneità e poi Casa Milan

Junior Messias, neo giocatore del Milan, ha concluso da pochi minuti le visite mediche presso la clinica "Madonnina". Il brasiliano ora andrà al centro Ambrosiano per l'idoneità e poi a Casa Milan per firmare il contratto con il club rossonero e per effettuare tutte le foto di rito con la dirigenza rossonera. In giornata l'annuncio ufficiale. Milan, ecco Messias: il LIVE della sua giornata rossonera >>>