Calciomercato Milan – Ecco Dalot: nono portoghese nella storia rossonera

Calciomercato Milan: ecco Diogo Dalot

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Diogo Dalot. Il terzino portoghese, classe 1999, arriva in prestito secco (fino al 30 giugno 2021) dal Manchester United. Nel corso della stagione, poi, rossoneri e ‘Red Devils‘ si siederanno intorno ad un tavolo per trattare l’eventuale diritto di riscatto del cartellino in favore del Milan. Un po’ sulla falsariga, insomma, di quanto accaduto tra Milan e Real Madrid con Brahim Díaz. Dalot, che ha preso la maglia numero 5, ha assistito a San Siro a Milan-Spezia 3-0 e, oggi, partirà per gli impegni della Nazionale portoghese Under 21, convocato per le partite contro Norvegia e Gibilterra così come Rafael Leão. Dalot, ha ricordato il quotidiano torinese, è il nono portoghese nella storia del Milan. I suoi predecessori sono stati Paulo Futre, Manuel Rui Costa, Pelé, Ricardo Ferreira, Tiago Dias, André Silva e Tiago Djaló. LEGGI QUI LE ULTIME DI CALCIOMERCATO SUL MILAN IN TEMPO REALE >>>