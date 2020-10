Calciomercato Milan – E’ fatta per Dalot. Intanto in difesa avanza Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul mercato del Milan. La qualificazione in Europa League ha fatto lievitare il budget, ma in realtà non cambia la politica del club rossonero, che spenderà solo in caso di opportunità.

Dal Manchester United arriva Diego Dalot. In prestito. Nella giornata di ieri, così come vi ha anticipato la redazione di Pianetamilan.it, c’è stata una forte accelerazione. Il terzino destro può giocare in caso di necessità anche a sinistra. Contestualmente Maldini e Massara lavorano alla cessione di Diego Laxalt: su di lui c’è l’interesse da parte del Betis Siviglia.

Ora l’obiettivo è il difensore centrale. C’è distanza tra Milan e Bologna per Tomiyasu, con gli emiliani che continuano a chiedere 25 milioni (la proposta del Diavolo è ferma a 15). Avanza il nome di Kabak, difensore dello Schalke 04. Non è da escludere neanche un ritorno di fiamma per Nastasic, con il club tedesco che potrebbe aprire a forti sconti. Staremo a vedere, ma di sicuro il Milan deve rafforzare la propria rosa, così, come si è visto nella partita di giovedì contro il Rio Ave.

