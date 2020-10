Calciomercato Milan – Di Marzio: “Bakayoko sempre più Napoli”

BAKAYOKO VERSO IL NAPOLI

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dagli studi di Calciomercato – L’Originale, Gianluca Di Marzio ha dato le ultime sul futuro di Tiémoué Bakayoko. “Bakayoko, sempre più Napoli: possibili visite nel week end se verrà definito il prestito secco domattina”, le parole del giornalista sul mediano francese. Dunque, possibile ritorno in Italia ma non al Milan per Baka, corteggiato dai rossoneri a lungo ma che non sono mai riusciti a trovare l’intesa economica col Chelsea.

