Calciomercato Milan – Di Marzio: “Dalot domani a Milano per le visite”

DALOT DOMANI A MILANO!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dagli studi di Calciomercato – L’Originale, Gianluca Di Marzio ha dato le ultime sulle trattative del Milan. In particolare ha rivelato come domani mattina Diogo Dalot partirà da Manchester direzione Milano per svolgere le visite mediche col Milan e firmare il nuovo contratto coi rossoneri. Il portoghese arriverà in prestito secco per una stagione, esattamente come Brahim Diaz. Dalot è un terzino destro classe 1999, acquistato dai Red Devils nel 2018 per 22 milioni dal Porto. Nessuna opzione d’acquisto per Dalot, poiché lo United aveva fissato la richiesta a 30 milioni. Cifra troppo alta per i rossoneri che hanno accettato il prestito secco. Sul giocatore c’era anche la Roma.

