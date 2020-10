PM – Calciomercato Milan – Escobar in rossonero? Ecco la verità

ESCOBAR AL MILAN? LA VERITA’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dalla Spagna è rimbalzata l’indiscrezione di Jordi Escobar al Milan, un giovane attaccante classe 2002 spagnolo. Secondo i media iberici, l’attaccante sarebbe stato prelevato dal club rossonero per 2,5 milioni, ma girato subito in prestito (il Groningen una possibile destinazione). Eppure, secondo quanto appreso dalla nostra redazione e filtrato dall’ambiente rossonero, non ci sarebbe nulla tra le parti e non risulta una chiusura della trattativa come invece riportato in Spagna.

