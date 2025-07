Calciomercato Milan, Doué o Singo a destra? Situazioni complesse

Calciomercato Milan, i rossoneri dovranno chiudere anche per un terzino destro. Come scrive 'Tuttosport' Singo e Doué sono le prime pista

Calciomercato Milan, i rossoneri dovranno chiudere anche per un terzino destro. Come scrive 'Tuttosport', scartato Pubill per diversi motivi, i nomi al momento noti sarebbero quelli di Guela Doué dello Strasburgo e Wilfred Singo del Monaco. Per entrambi, però, la situazione potrebbe essere complessa. Per Doué, nonostante la dirigenza milanista sia pronta ad un nuovo rilancio, lo Strasburgo difficilmente dovrebbe scendere dalla richiesta di 30 milioni di euro.