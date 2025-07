Calciomercato Milan, muro dello Strasburgo per Doué: ecco l'alternativa

Il caso Maignan e la possibilità Singo (Monaco)

Si spiega così: la sua proprietà è la medesima del Chelsea, club con il quale il Milan ha trattato la cessione di Mike Maignan durante la finestra di calciomercato di giugno per il Mondiale per Club. I rossoneri, in quell’occasione, non mollarono la presa sul prezzo di Maignan, con i 'Blues' che si chiamarono fuori dalle contrattazioni. E non senza stizza per l’atteggiamento del board rossonero, che non abbassò le proprie richieste per il portiere francese.