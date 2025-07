Calciomercato Milan, Doué: offerta migliorata. Strasburgo convinto che ...

Calciomercato Milan, Doué resterebbe il primo obiettivo dei rossoneri per la fascia destra. Per 'La Gazzetta dello Sport' nuova offerta

Il Milan non si ferma. Dopo avere chiuso il capitolo Jashari, i rossoneri si concentreranno sul terzino destro, prossimo obiettivo del calciomercato. Scrive così 'La Gazzetta dello Sport': nel ruolo, la scorsa stagione, si sono visti Emerson Royal, Calabria, Walker, Florenzi e Jimenez. In rosa resta solo Jimenez, che Allegri vedrebbe meglio come esterno alto. Saelemaekers e Tomori, scrive la rosea, potrebbero aprire a nuove idee tattiche, ma la dirigenza del Milan vorrebbe comunque trovare un'alternativa nel ruolo, con un nome in prima fila.