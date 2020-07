Calciomercato Milan – Donnarumma, 200 presenze: in regalo il rinnovo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in occasione di Sassuolo-Milan, gara in programma domani sera, alle ore 21:45, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, il portiere rossonero, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, taglierà il traguardo delle 200 presenze ufficiali con il Milan.

Curioso constatare come Donnarumma arrivi a 200 partite con il Diavolo proprio contro la squadra che, il 25 ottobre 2015, aveva fatto da testimone al suo debutto assoluto nella massima serie, in occasione di Milan-Sassuolo 2-1 a ‘San Siro‘. Il quotidiano torinese ha ricordato, poi, come, in regalo per Gigio, possa arrivare a breve il rinnovo di contratto.

È in programma, infatti, un incontro tra la dirigenza del Milan ed il procuratore di Donnarumma, Mino Raiola, al termine del campionato per mettere nero su bianco il nuovo contratto del numero 99 con il club di Via Aldo Rossi. Si va verso un allungamento dell’attuale accordo, in scadenza il 30 giugno 2021, per due ulteriori stagioni, fino al 30 giugno 2023, con lo stipendio di 6 milioni di euro sostanzialmente invariato.

Il tutto dovrebbe avvenire in un clima di grande positività anche per via degli ottimi risultati che il Milan, in questo periodo post lockdown, ha ottenuto anche grazie alle prestazioni del suo giovane estremo difensore. MA CHI CI SARÀ IN PANCHINA AL MILAN NEL 2020-2021, STEFANO PIOLI O RALF RANGNICK? PER LE ULTIME, VAI ALLA NEWS >>>