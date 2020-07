Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, a breve incontro con Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Gianluigi Donnarumma, che oggi a San Siro sfida il suo mentore, Sinisa Mihajlovic, il tecnico che l’ha fatto esordire in Serie A il 25 ottobre 2015 contro il Sassuolo.

L’esordio di Donnarumma non fu dei più felici, visto il gol subito sul suo palo da Domenico Berardi, ma dal quel momento Gigio è diventato un top del ruolo con ampi margini di miglioramento. Certo, qualche passaggio a vuoto c’è stato (vedi ad esempio la partita di Napoli), ma in generale Donnarumma si è dimostrato un portiere in grado di portare a casa punti. Il numero 99, inoltre, giusto per ricordarlo, è anche il portiere titolare della Nazionale italiana.

I fari sono puntati sono di lui anche per la questione relativa al rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2021. Raiola e la dirigenza del Milan si incontreranno nelle prossime settimane per fare il punto della situazione. Donnarumma ha già espresso la sua volontà di rimanere e c’è già una base di accordo che prevede un rinnovo fino al 2023 con lieve decurtamento della parte fissa dell’ingaggio, cosa che verrebbe compensata con dei bonus facilmente raggiungibili. Il portiere in ogni caso pensa alla partita di stasera contro il Bologna e alla 200° presenza in maglia rossonera, che scatterà contro il Sassuolo. Donnarumma (classe 1999) è già diventato grande. INTANTO RANGNICK TRATTA CON LA REDBULL. LE ULTIME, CONTINUA A LEGGERE >>>