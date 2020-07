Milan, Rangnick tratta la liquidazione con la Red Bull: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sull’arrivo imminente di Ralf Rangnick al Milan. Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile clausola di circa 8 milioni di euro che la società rossonera dovrebbe pagare alla Red Bull, ma le cose non starebbero esattamente così.

In Germania, infatti, gli avvocati stanno limando i dettagli relativi alla risoluzione del contratto tra Rangnick e la Red Bull. Il lavoro non è ancora ultimato, in quanto il tedesco vuole che nella liquidazione gli siano riconosciuti determinati bonus. Ballano circa 2 milioni di euro, ma è chiaro questo piccolo ostacolo non impedirà al manager di approdare al Milan.

Ci sono dei dubbi invece per quanto concerne la tempistica dell'annuncio. Il Milan vuole ovviamente comunicarlo al termine del campionato, ma è possibile che dal Lipsia arrivino notizie relative alla separazione, annunciando di fatto il suo passaggio in rossonero. Questo aspetto porterebbe Gazidis a rompere gli indugi prima del 2 agosto, cioè giorno dell'ultima partita di campionato.