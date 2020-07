Milan, Rebic attacca Higuain: “Non mi piace. Ecco il motivo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha attaccato Gonzalo Higuain, centravanti della Juventus e ex giocatore rossonero. Ecco le parole di Rebic.

“Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi Lo stesso era successo con la Spal – spiega Rebic -. Anche Ibrahimovic prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento. Altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczesny mi fa: “Perdi 2-0, non fare il fenomeno”. Non gli rispondo. Normalmente avrei replicato, perché un’altra cosa che non mi piace è quando mi sottovalutano. Ma stavolta non ho aperto bocca. A Szczesny ho risposto in un altro modo (col gol del 4-2). Questa è la mia forza nella testa: chi mi attacca, mi carica”. REBIC SVELA ANCHE IL PRIMO INCONTRO CON RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>