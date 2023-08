Calciomercato Milan – Centrocampista, le tre idee se parte Krunic

Il Milan, invece, non intenderebbe privarsi di Krunic per meno di 15. Nel caso in cui, però, i negoziati dovessero partire e il Milan acconsentire alla partenza del bosniaco, dopo dovrebbe sostituirlo a metà campo. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, sarebbero tre le idee al vaglio della dirigenza del Milan per il post-Krunic.