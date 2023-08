Calciomercato Milan – Krunic vuole il Fenerbahçe: la decisione del club

Il Diavolo non accetterebbe meno di 15 milioni

Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo di una trattativa con il Fenerbahçe per cedere Krunic se i turchi non triplicheranno anche l'offerta fatta pervenire per il suo cartellino. Al Diavolo, infatti, sono stati proposti tra i 3 e i 5 milioni di euro. I rossoneri non inizieranno, invece, a trattare per meno di 15.