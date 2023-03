Calciomercato Milan – In casa Friburgo fari puntati anche su Doan

Ritsu Doan, attaccante del Friburgo, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione? Il Diavolo lo ha fatto seguire da vicino

Non soltanto Kiliann Sildillia, classe 2002, difensore francese ex Metz, tra i giocatori osservati da uno scout del Milan in occasione di Juventus-Friburgo, partita di andata degli ottavi di finale di Europa League disputatasi giovedì sera all'Allianz Stadium di Torino.

Calciomercato Milan, piace anche Doan del Friburgo — Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il Milan ha fatto seguire dal vivo anche un altro giocatore della formazione di Christian Streich. Squadra che, attualmente, occupa il 5° posto nella Bundesliga tedesca. Si tratta di Ritsu Doan, classe 1998, ala destra giapponese di piede sinistro.

Due gol ai Mondiali, titolare fisso in Germania — I più attenti ricorderanno Doan per le sue imprese ai recenti Mondiali in Qatar dove, con il suo Giappone, ha siglato due gol molto belli ed importanti contro la Germania e contro la Spagna. Arrivato al Friburgo la scorsa estate, per 8,5 milioni di euro, proveniente dal PSV Eindhoven, Doan è titolare fisso nella compagine della Foresta Nera. La curiosità? La società e il giocatore non hanno voluto rendere nota la scadenza del suo contratto.

Fin qui, in stagione, il numero 42 dello SCF ha segnato 4 gol e fornito 6 assist in 32 partite tra campionato (23), Europa League (6) e Coppa di Germania (3). La sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, magari, permetterà al Diavolo di approfondire i discorsi di calciomercato tanto per Sildillia quanto per Doan. Kovacic si è offerto al Milan! Clicca qui per i dettagli >>>

