Calciomercato Milan – Difficile il ritorno di Laxalt: vuole restare al Torino

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è sempre alla ricerca di un sostituto di Ricardo Rodriguez, volato in Olanda per accasarsi al Psv Eindhoven. I rossoneri avevano avviato una trattativa con il Nacional Montevideo, sfumata nelle ultime ore per le richieste del presidente, considerate eccessive dai vertici di ‘Casa Milan’. L’ultima idea è quella di un eventuale rientro di Diego Laxalt, esterno in forza al Torino di proprietà del Milan. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, però, l’uruguaiano avrebbe manifestato la voglia di rimanere nella squadra granata. Intanto Federico Pastorello è stato in sede per parlare di un giovane rossonero, continua a leggere >>>

