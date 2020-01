Calciomercato Milan – Saltato Vina, i rossoneri pensano al ritorno di Laxalt

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Carlo Laudisa, il Milan, dopo aver incassato il no del Nacional Montevideo per Matias Vina, adesso pensa al ritorno di Diego Laxalt dal Torino. Il giocatore si è trasferito in prestito con diritto di riscatto alla squadra di Walter Mazzarri e potrebbe far ritorno in rossonero prima della fine naturale dell’accordo.

Intanto Krzysztof Piatek sta svolgendo le visite mediche con l’Hertha Berlino, continua a leggere >>>

