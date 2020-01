Calciomercato Milan – Salta la trattativa per Vina: ecco il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è definitivamente saltata la trattativa per portare Matias Vina al Milan. Il presidente del Nacional Montevideo, infatti, è stato irremovibile non scendendo dalla richiesta iniziale che era superiore all’offerta rossonera di un prestito oneroso a circa 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6,5. Sul giocatore c’è anche il Palmeiras che al momento ha presentato un’offerta di 5,5 milioni di euro per il titolo definitivo per il 60 % del cartellino del giocatore. Niente Milan per Matias Vina dunque nonostante la voglia del giocatore di accasarsi in rossonero. Intanto ecco l’arrivo di Ricardo Rodriguez in Olanda, continua a leggere >>>

