Calciomercato Milan – Pastorello in sede per Gabriele Capanni: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’ Federico Pastorello, agente tra gli altri di Gabriele Capanni, si è presentato a ‘Casa Milan’ per discutere con la dirigenza rossonera del futuro del suo assistito, di rientro dal prestito con il Novara. Capanni dovrebbe trasferirsi al Catania in prestito secco. Intanto ecco le immagini dell’arrivo di Ricardo Rodriguez in Olanda, continua a leggere >>>

