Calciomercato Milan – Difesa: Pioli ha chiesto l’acquisto di Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, difensore italo-argentino classe 1990, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, con tutta probabilità sarà venduto al miglior offerente; Léo Duarte, difensore brasiliano classe 1996, potrebbe partire in prestito per giocare con maggiore continuità.

Al fianco, quindi, della coppia centrale titolare composta da Simon Kjaer e dal capitano Alessio Romagnoli, insieme al giovane rampante Matteo Gabbia, il Milan sta cercando, per la sessione estiva di calciomercato, un nuovo difensore centrale. E, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, il primo nome sulla lista del club di Via Aldo Rossi è quello di Nikola Milenkovic.

Classe 1997, il serbo Milenkovic è sotto contratto con la società presieduta da Rocco Commisso fino al 30 giugno 2022 ma non è intenzionato a rinnovare il proprio accordo con i viola. Motivo per cui la Fiorentina è entrata nell’ordine delle idee di cederlo in questa finestra di mercato. I rossoneri sono molto interessati a lui poiché Milenkovic rappresenta una precisa richiesta del tecnico Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Pioli, infatti, conosce molto bene Milenkovic, per averlo già allenato a Firenze: il tecnico emiliano ne apprezza la duttilità e l’abilità del giocatore a muoversi sia in posizione di difensore centrale nella difesa a tre o a quattro, sia da terzino destro nella difesa a quattro. Il Milan, ha sottolineato ‘La Nazione‘, ha già avuto diversi contatti con il suo agente, Fali Ramadani, che è lo stesso di Ante Rebic.

Oltre a Milenkovic, valutato 35 milioni di euro che il Diavolo potrebbe ottenere nell’ambito di uno scambio con Lucas Paquetá, il Milan vorrebbe pescare un altro top player dalle fila della Fiorentina di Giuseppe Iachini. IL DIAVOLO VUOLE GIOCARSI UNA CARTA IMPORTANTE PER IL SUO ACQUISTO >>>

