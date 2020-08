PM – Calciomercato Milan – Musacchio, l’agente presto in Italia: il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Quale sarà il futuro di Mateo Musacchio? E’ questa una delle domande che si pongono i tifosi rossoneri in vista della prossima stagione. Partito titolare con Marco Giampaolo, il difensore centrale, a causa anche di alcuni problemi fisici, ha perso con Stefano Pioli il posto da titolare, con Simon Kjer titolare inamovibile e con Matteo Gabbia che continua a crescere.

Considerando anche il suo contratto, in scadenza nel 2021, il futuro di Musacchio al Milan è tutto da stabilire. Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Marcelo Lombilla, agente dell’argentino, sarà in Italia il 21 agosto. In programma un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara per capire i piani della società in vista della prossima stagione.

La sensazione è che il Milan non abbia intenzione di rinnovare il contratto di Musacchio, considerando anche qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi, e dunque i rossoneri potrebbero decidere di cedere il difensore nella prossima sessione di mercato. Il Valencia è alla finestra, con Musacchio che potrebbe tornare a giocare in Liga dopo l’esperienza avuta con il Villarreal.

RASHICA AL MILAN? ECCO LA VERITA’ >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>