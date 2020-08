PM – Calciomercato Milan: rossoneri su Rashica? Tutta la verità

di Louis Girardi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, in missione per regalare un esterno a mister Stefano Pioli. Tanti i nomi di cui si parla in questo periodo, tante le negoziazioni aperte per il club rossonero ma, al momento, non si registrano trattative in fase avanzata.

Nella giornata di ieri si è parlato molto, in ottica Milan, di Milot Rashica, classe 1995, esterno offensivo kosovaro di proprietà del Werder Brema, autore di 11 gol e 8 assist in 34 gare tra Bundesliga e Coppa di Germania nell’ultima stagione. Rashica, come si ricorderà, era un nome accostato ai rossoneri perché piace a Ralf Rangnick.

Una foto su ‘Instagram‘ dell’agente del calciatore in visita a Milano ha sollevato interrogativi sulla possibilità che fosse venuto per il trasferimento di Rashica in rossonero anche perché il direttore sportivo del club tedesco, Frank Baumann, nelle scorse ore ha sottolineato come il giocatore avesse già trovato un accordo con un’altra società, mantenendo, però, il massimo riserbo sul nome di questa.

Nonostante ci siano stati degli incontri in gran segreto tra l’entourage del numero 7 del Werder Brema e la dirigenza del club meneghino, per ora sembra che il Diavolo non voglia affondare il colpo su Rashica. Quindi, soltanto ‘rumors‘ ma nulla di realmente concreto. ECCO IL VERO OBIETTIVO DEL DIAVOLO PER LA FASCIA DESTRA IN ATTACCO >>>

