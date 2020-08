Calciomercato Milan – Maldini in missione fuori Milano: per chi? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista notoriamente esperto di calciomercato, in queste ore, già forse nella giornata odierna, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, lascerà Milano per una missione di mercato.

Ma per chi si muoverà, stavolta, Maldini? Nella mente abbiamo ancora le immagini del luglio 2019, quando Maldini volò ad Ibiza per incontrare Theo Hernández al fine di convincerlo a vestire la maglia del Milan. Con gli esiti che tutti sappiamo. Pedullà sottolinea come il mercato estivo 2020 del Diavolo stia entrando nel vivo, con alcuni nomi in evidenza.

Prima di tutto, il Milan cerca un terzino destro ed i nomi sono quelli di Serge Aurier, classe 1992, laterale ivoriano del Tottenham e di Denzel Dumfries, classe 1996, laterale olandese del PSV Eindhoven. Ma non va dimenticato come, a centrocampo, Maldini (con il direttore sportivo Frederic ‘Ricky’ Massara) stia insistendo per Florentino Luís, classe 1999, mediano portoghese del Benfica.

“Una strategia dello scorso gennaio che può diventare operativa presto”, ha commentato Pedullà sul suo sito web ufficiale. Resta sempre sullo sfondo, infine, la possibilità di uno scambio tra Nikola Milenkovic e Lucas Paqueta con la Fiorentina. Giorni caldi, molto caldi, per Maldini. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

