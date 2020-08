ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 5 agosto 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa Milan la trattativa per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con un cospicuo bonus di 500 mila euro in caso di arrivo dei rossoneri in zona Champions il prossimo anno.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA