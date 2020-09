Calciomercato Milan – Difesa: opzioni Ajer, Tomiyasu e Nastasic

Calciomercato Milan: Ajer, Tomiyasu o Nastasic per Pioli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ceduto Lucas Paquetá all’Olympique Lione, il Milan acquisterà, in questi ultimi giorni di calciomercato, un nuovo difensore centrale. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola il casting si è ridotto a Kristoffer Ajer, Takehiro Tomiyasu e Matija Nastasic.

Il norvegese del Celtic, classe 1998, costa 30 milioni di euro e piace anche a molte squadre di Premier League. Un target che, dalle parti di ‘Casa Milan‘, viene considerato sopra l’asticella. Il giapponese del Bologna, anch’egli classe 1998, viene valutato 25 milioni di euro.

Il club felsineo, d’altronde, ha già rifiutato i 20 proposti dalla Roma. La dirigenza milanista, tuttavia, secondo la ‘rosea‘, sembra orientata verso una quotazione meno … generosa. È difficile pensare, oltretutto, che il Bologna si privi di Tomiyasu, in questa sessione di calciomercato, a condizioni di favore per il Milan. Nonostante Siniša Mihajlović si accontenti di sostituirlo con Lyanco del Torino.

Ecco, dunque, la terza opzione, quella del serbo dello Schalke 04, classe 1993, ex Fiorentina e Manchester City. Esperto, con un ingaggio di 2 milioni di euro, potrebbe rappresentare l’ideale soluzione-tampone. Il club tedesco, infatti, lo cederebbe in prestito con diritto di riscatto. ECCO COSA PENSA GIANLUCA DI MARZIO DELLE MOSSE DEL MILAN PER LA RETROGUARDIA >>>