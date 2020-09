Calciomercato Milan – Difesa: Todibo ipotesi da non trascurare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale di livello da affiancare a Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli. Un nome che dia, almeno per ora, maggiori garanzie al tecnico Stefano Pioli rispetto a Matteo Gabbia e Léo Duarte.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, non è scartare a priori l’ipotesi Jean-Clair Todibo, classe 1999, rientrato al Barcellona dopo il prestito (poco fortunato) in Germania allo Schalke 04. Todibo, infatti, non è certo una prima scelta per il nuovo tecnico dei catalani, Ronald Koeman.

