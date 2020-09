Calciomercato Milan – Maldini e Massara, urge acquistare un difensore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Compito duro quello che attende, nei prossimi giorni, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara. Dal calciomercato il Milan, infatti, si aspetta ancora qualche novità. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina.

La vittoria, 2-0, di Dublino contro lo Shamrock Rovers ha ricordato alla dirigenza del club meneghino quali sono le priorità sulle quali intervenire. Il Milan, al momento, ha tante assenze in attacco (Ante Rebić squalificato in Europa League, poi Rafael Leão che riprenderà a breve ad allenarsi) ed in difesa. Lì mancano il capitano Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.

E se per l’attacco, la strategia di calciomercato del Milan è chiara (non si prende un vice di Zlatan Ibrahimović, poiché Rebić, nel caso, basta e avanza. Poi c’è pure Lorenzo Colombo …), per la difesa urgono rimedi. Maldini e Massara interverranno perché Matteo Gabbia appare ancora troppo acerbo per offrire garanzie sufficienti come primo cambio dei titolari.

E poi anche perché Léo Duarte, al momento, resta un’incognita. Soprattutto dal punto di vista fisico. Maldini e Massara, quindi, cercheranno di ridurre la distanza che separa Fiorentina e Milan per Nikola Milenković o, in alternativa, andranno sul gigante norvegese Kristoffer Ajer del Celtic.

