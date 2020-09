CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 20 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘, tra i giornali, è quello che dedica la sua copertina al calciomercato. Edin Dzeko non ha giocato in Verona-Roma in attesa di andare alla Juventus. Il Napoli lascia Arkadiusz Milik fuori dalla trasferta di Parma. Ma il polacco finirà davvero in giallorosso?

Intanto, oggi l’Inter accoglierà, finalmente, Arturo Vidal, tanto trattato e desiderato. In prima pagina del quotidiano romano richiamo sulla decisione del Governo di riaprire gli stadi fino ad un massimo di 1000 persone per evento. Poi, naturalmente, spazio al campionato di Serie A.

Vittoria della Fiorentina, 1-0, sul Torino ieri al ‘Franchi‘ (decide Gaetano Castrovilli), mentre oggi in Juventus-Sampdoria c’è il debutto assoluto di Andrea Pirlo come tecnico. Premier League: l’Everton fa fuori 5-2 il WBA: super Dominic Calvert-Lewin per Carlo Ancelotti.

