Calciomercato Milan – Difesa: Fofana resta un obiettivo dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non soltanto Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo, nel mirino del Milan per rinforzare la propria retroguardia in vista della stagione 2020-2021.

Se il calciatore della Fiorentina, infatti, dietro precisa richiesta del tecnico Stefano Pioli, rappresenta, infatti, la prima scelta del club di Via Aldo Rossi, al contempo il Milan continua a monitorare anche delle alternative.

Una su tutte, Wesley Fofana, classe 2000, centrale francese del Saint-Etienne che gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato, in Francia, hanno dato ad un passo dal vestire la maglia rossonera in estate.

Nell’ultima stagione con ‘Les Verts‘, Fofana ha disputato 24 gare tra Ligue 1, Europa League e coppe nazionali, siglando 2 gol. Sotto contratto con il Saint-Etienne fino al 30 giugno 2024, è valutato tra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Il Milan, poi, potrebbe pescare in Francia anche per quanto riguarda il centrocampo. ECCO L’ULTIMA IDEA DEL DIRETTORE TECNICO PAOLO MALDINI >>>

