Calciomercato Milan – La Fiorentina spara alto per Milenkovic: il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan da diverso tempo sta cercando un rinforzo per il ruolo di difensore centrale dati i continui problemi fisici che coinvolgono Leo Duarte e Mateo Musacchio.

Ecco che uno dei nomi più gettonati è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, che può fare il ruolo di terzino destro. Il club viola però, per lasciar partire il giocatore, chiedono almeno 25 milioni di euro. Richiesta ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera. Ecco che il Milan, per tentare di arrivare a Milenkovic, sta cercando di inserire qualche contropartita per abbassare la parte economica. A riportare le notizie è la Gazzetta dello Sport.

E sempre per quel che riguarda la difesa, uno fra Duarte e Musacchio andrà via. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

