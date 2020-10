Calciomercato Milan – Difesa: assalto a Kabak. Alternativa Rüdiger

Calciomercato Milan: Diavolo tra Kabak e Rüdiger

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak o Antonio Rüdiger. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, questi sono i nomi sui quali il Milan si sta concentrando per rinforzare la propria retroguardia. I tre ‘clean sheet‘ di Gigio Donnarumma in queste prime tre gare di campionato, pertanto, non hanno cambiato i piani di Paolo Maldini e Frederic Massara. I dirigenti rossoneri proveranno a regalare al tecnico Stefano Pioli un nuovo centrale di difesa in queste ultime ore di calciomercato. In pole position c’è Kabak, classe 2000, il turco dello Schalke 04 che il Diavolo aveva già trattato un anno fa, quando militava nello Stoccarda. Quello di Kabak resta il profilo più gradito. Si cerca di limare la differenza di 5 milioni di euro tra richiesta del club tedesco ed offerta rossonera. In alternativa, però, c’è il tedesco Rüdiger, classe 1993, in uscita dal Chelsea: arriverebbe al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. INTERESSANTE RETROSCENA SU RÜDIGER >>>