Calciomercato Milan – Retroscena Rüdiger: la trattativa la fa Totti!

Calciomercato Milan: interessante retroscena su Rüdiger

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Antonio ‘Toni’ Rüdiger al Milan? Se si farà, sarà anche grazie a Francesco Totti. Lo ha riferito ‘gazzetta.it‘. L’ex capitano giallorosso, nella sua nuova veste di agente e mediatore di calciatori, ha proposto dapprima il difensore tedesco, classe 1993, alla sua amata Roma. Il club capitolino, però, concentrato sul ritorno di Chris Smalling, ha giudicato troppo eccessiva la spesa per Rüdiger tra ingaggio e cartellino. Ecco, dunque, secondo la versione online della ‘rosea‘, che Totti si è messo al telefono con il suo amico Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, per offrirlo ai rossoneri. I quali, va detto, sembrano molto interessati … TUTTE LE NEWS DI MERCATO SUL MILAN IN TEMPO REALE >>>