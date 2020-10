Calciomercato Milan – Di Marzio: “Si spinge per Rüdiger”

Calciomercato Milan: si torna su Rüdiger

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Alla fine di questa sessione di calciomercato potrebbe essere Antonio ‘Toni’ Rüdiger, classe 1993, centrale tedesco del Chelsea, il rinforzo tanto desiderato del Milan per la propria retroguardia. Lo si evince da quanto pubblicato da Gianluca Di Marzio, giornalista notoriamente esperto di calciomercato, sul proprio account ufficiale di ‘Twitter‘.

Evidentemente, non si è ancora ridotta la distanza tra la richiesta dello Schalke 04 (25 milioni di euro) e l’offerta del Milan (15 milioni di euro bonus compresi) per il turco Ozan Kabak, classe 2000, per il quale i rossoneri stanno trattando con il club di Gelsenkirchen già da un paio di giorni. Più Rüdiger, quindi, che Kabak per la difesa del Milan di Stefano Pioli al momento. Per l’ex Roma e Stoccarda si ragionerebbe sulla base del prestito.

