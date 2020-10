Milan-Spezia, Massara: “Mercato? Solo un difensore … al momento improbabile”

Milan-Spezia: dichiarazioni pre-partita di Massara

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Spezia di San Siro. Queste le dichiarazioni di Massara: “Antonio Rüdiger? Vedremo. Mancano poche ore alla fine del mercato, se ci sarà l’opportunità di migliorarci a condizioni accettabili la proprietà non si farà trovare impreparata. Jens Petter Hauge? Sì, avevo detto così, che non sarebbe arrivato, poi c’è stato l’infortunio di Ante Rebić ed abbiamo deciso di accelerare su quella opportunità che siamo felici di aver colto. Ozan Kabak? È tra le opportunità plausibili, rientra tra i tanti che vengono fatto. Non sono sicuro che faremo realmente qualcosa. Altre operazioni? Diogo Dalot è arrivato oggi stesso, siamo contenti che possa darci una mano. E’ un giocatore di qualità che potrà dare un contributo alla squadra. Se succederà qualcosa, sarà nel reparto dei difensori centrali. Mi sembra però improbabile al momento”. LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH DEI ROSSONERI DI PIOLI >>>