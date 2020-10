Formazioni ufficiali Milan-Spezia: le scelte di Pioli ed Italiano

Formazioni ufficiali Milan-Spezia: i 22 in campo a San Siro

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-SPEZIA – È quasi tutto pronto, allo stadio di San Siro, per Milan-Spezia, gara valida per la 3^ giornata di Serie A 2020-2021. Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, tecnici delle due squadre, hanno da poco diramato le formazioni ufficiali con cui rossoneri e bianconeri scenderanno in campo. Vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Brahim Díaz, Çalhanoglu, Saelemaekers; Colombo. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Krunić, Castillejo, D. Maldini, Hauge, R. Leão. Allenatore: Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, M. Ricci, Maggiore; Verde, Gălăbinov, Gyasi. A disposizione: Krapikas, Desjardins, Acampora, Mora, Agoumé, Bartolomei, Farias, Bastoni, Dell’Orco, Vignali, Agudelo, Piccoli. Allenatore: Italiano.

