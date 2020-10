Serie A – Verso Milan-Spezia: 10 curiosità sul match di San Siro

Serie A, verso Milan-Spezia: le curiosità sulla partita

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Torna la Serie A e il Milan torna a San Siro. Reduci dalla trasferta portoghese di Europa League, tra le mura di casa i rossoneri di Mister Pioli ospitano lo Spezia neo-promosso. Una sfida delicata, che potrebbe permettere ai rossoneri di restare a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. In attesa del fischio d’inizio, in programma alle 18.00, avviciniamoci alla sfida con alcune statistiche e curiosità.

SCONTRI DIRETTI

1 – Prima sfida in campionato tra Milan e Spezia; c’è tuttavia un precedente tra le due squadre in Coppa Italia: successo 3-1 a favore dei rossoneri nel gennaio 2014 con gol di Robinho, Pazzini e Honda (Mauro Tassotti alla guida).

2 – Il Milan è imbattuto da 14 incontri di Serie A contro squadre neopromosse (9V, 5N); tuttavia, le due gare più recenti giocate in casa sono terminate in parità (2-2 contro il Lecce nell’ottobre 2019 e 1-1 contro il Verona lo scorso febbraio).

STATO DI FORMA

3 – Il Milan arriva da due successi consecutivi in questo campionato e potrebbe vincere le prime tre gare stagionali di fila in Serie A per la seconda volta nel XXI secolo, dopo il 2006/07.

4 – Il Milan, inoltre, potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali di Serie A senza subire alcun gol per la terza volta nella sua storia, dopo il 1971/72 (con Nereo Rocco alla guida) e il 1952/53 (con Mario Sperone).

5 – Il Milan va a segno da 22 gare consecutive di Serie A: solo due volte nella sua storia ha trovato la via del gol per più incontri consecutivi nella competizione, nel 1949 (27) e nel 1973 (29).

6 – Il Milan è l’unica squadra ad essere imbattuta in Serie A dalla ripresa dei campionati a giugno – tra le formazioni con più di due gare nel periodo. In 14 partite, i rossoneri hanno registrato 11 successi e tre pareggi; l’ultima volta che hanno inanellato una serie più lunga senza sconfitte in campionato è stata nel marzo 2007 (15).

STATISTICHE GENERALI

7 – Il Milan è la squadra che ha subito meno gol (22 in 23 match) in Serie A nel corso del 2020 – escludendo le neopromosse di questo campionato.

FOCUS GIOCATORI

8 – Nello scorso campionato, Hakan Çalhanoğlu è andato a segno contro tutte e tre le squadre neopromosse affrontate in Serie A.

9 – Sandro Tonali ha preso parte a due gol in tre sfide contro lo Spezia in Serie B, un assist nel settembre 2018 e una rete nel gennaio 2019.

10 – A partire dallo scorso campionato, nessun portiere ha mantenuto la porta involata più volte di Gianluigi Donnarumma in Serie A (14, al pari di Juan Musso). QUI LE ULTIME SUL MATCH IN TEMPO REALE >>>