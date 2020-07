Calciomercato Milan – Difesa, Ajer è sempre un nome caldo per il Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, per rinforzare la difesa in vista della stagione 2020-2021, il Milan continua a pensare a Kristoffer Ajer.

Ajer, classe 1998, gigante norvegese del Celtic, nell’ultima annata, ha segnato 4 gol e fornito 2 assist in 49 gare totali disputate con i biancoverdi di Glasgow.

Per cedere Ajer, richiesto anche dal Leicester City, il club scozzese chiede almeno 20 milioni di euro. PRIMA OFFERTA DEL MILAN, INTANTO, PER DOMINIK SZOBOSZLAI: VAI ALLA NEWS >>>