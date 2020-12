Calciomercato Milan – Difesa, a gennaio uno tra Simakan e Kabak | News

Calciomercato Milan: Simakan e Kabak i difensori nel mirino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan e Ozan Kabak restano i due difensori nel mirino del Milan per la sessione invernale di mercato. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Entrambi i club detentori del loro cartellino, lo Strasburgo per Simakan e lo Schalke 04 per Kabak, stanno cercando di tenere duro con il Milan sul prezzo di cessione del loro calciatore.

Per Simakan, ad oggi in pole position, i francesi vogliono almeno 15 milioni di euro. Paolo Maldini e Frederic Massara, invece, non sarebbero finora saliti dalla proposta di 10 milioni di euro più bonus.

Per Kabak, invece, i tedeschi vogliono 25 milioni di euro. Cifra alta, che l'intermediario George Gardi sta cercando di limare verso il basso. Il calciatore turco gradisce la destinazione milanista.