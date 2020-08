Calciomercato Milan – Diego Costa in rossonero grazie a Mendes?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in queste ore, in Spagna, si è acceso un vero e proprio giallo di calciomercato intorno al nome di Diego Costa.

Il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo, infatti, avrebbe confidato (secondo la ricostruzione di un collega di ‘Cadena COPE‘) ai propri amici che nella stagione 2020-2021 giocherà a Milano.

Sì, ma su quale sponda dei Navigli? Quella rossonera o quella nerazzurra? Diego Costa, classe 1988, bomber implacabile (59 gol in 120 gare con il Chelsea e 81 gol in 209 gare con l’Atlético Madrid) difficilmente si accaserà all’Inter.

Lì, infatti, il tecnico è Antonio Conte, con il quale Diego Costa ebbe un rapporto non idilliaco a Londra: l’allora manager dei ‘Blues‘, come si ricorderà, lo liquidò spiegandogli come non servisse più alla causa tramite un sms …

‘Tuttosport‘ ha spiegato come Jorge Mendes, procuratore di Diego Costa, abbia il Milan in mente per il suo assistito, in scadenza di contratto con i ‘Colchoneros‘ il 30 giugno 2021: vorrebbe comporre un attacco atomico con Zlatan Ibrahimović e Rafael Leão.

Resta da capire, però, se nel budget del club di Via Aldo Rossi vi sia altro spazio per un ingaggio pesante come quello di Diego Costa. CENTROCAMPO, RISCHIA DI SFUMARE L’ARRIVO DI FLORENTINO LUÍS >>>