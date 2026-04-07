Per parlare del futuro di Leão è intervenuto ieri sera, nel post-partita di Napoli-Milan, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, che ha spiegato senza mezzi termini qual è - ad oggi - la situazione del numero 10 del Diavolo. “Il ragionamento che fa il Milan è di puntarci. Il Milan poi ha dimostrato che nessuno è incedibile, ma non sono arrivate offerte importanti da far barcollare il Milan. Quindi il club non si è mai neanche posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no”.