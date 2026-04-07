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Leao via in estate? La rivelazione di calciomercato di Di Marzio: “Il Milan, ad oggi …”

Calciomercato, Di Marzio sulla situazione di Leao: 'Il Milan fa questo ragionamento'
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha parlato della situazione di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, in vista della prossima finestra trasferimenti: aria di cambiamento per il numero 10 rossonero?
Daniele Triolo Redattore 

Dopo aver saltato Milan-Torino dello scorso 21 marzo ed aver lavorato due settimane tra Portogallo e Milanello per recuperare dal principio di pubalgia che lo affligge ormai da quattro mesi, ieri sera Rafael Leão è entrato in campo nel finale di Napoli-Milan. Subentrato a Youssouf Fofana all'83', ha disputato quindi 12' - recupero incluso - senza riuscire a lasciare il segno nel big match del 'Maradona'.

I numeri stagionali di Leão, tra cambio ruolo (nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri non fa più l'esterno offensivo, bensì la prima o la seconda punta) e numerosi stop per infortunio, restano comunque buoni: 10 gol e 2 assist in 25 partite tra Serie A e Coppa Italia, in 1.609' sul terreno di gioco. Mai come in questo periodo, però, c'è la sensazione che la prossima, per Leão, possa essere l'estate del cambiamento: il Milan starebbe pensando di cederlo nella prossima finestra di calciomercato.

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Per parlare del futuro di Leão è intervenuto ieri sera, nel post-partita di Napoli-Milan, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, che ha spiegato senza mezzi termini qual è - ad oggi - la situazione del numero 10 del Diavolo. “Il ragionamento che fa il Milan è di puntarci. Il Milan poi ha dimostrato che nessuno è incedibile, ma non sono arrivate offerte importanti da far barcollare il Milan. Quindi il club non si è mai neanche posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no”.

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