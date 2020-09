Calciomercato Milan – Di Marzio: “Scambio di documenti per Brahim Díaz”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, notoriamente esperto di calciomercato, sul proprio sito web ufficiale, il Milan è ormai davvero a un passo dall’acquisto di Brahim Díaz dal Real Madrid.

I rossoneri, infatti, sono ai dettagli per l’arrivo di Brahim Díaz, classe 1999, fantasista spagnolo di origini marocchine. È in corso lo scambio di documenti per concludere l’affare e si sta organizzando l’arrivo in Italia per l’ex Manchester City, tra tampone, visite mediche e firma.

Brahim Díaz arriverà al Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Real Madrid. Il quale, così facendo, non perderà definitivamente il controllo del promettente calciatore andaluso.