Calciomercato Milan – Deulofeu vuole tornare: le intenzioni dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ormai Gerard Deulofeu non si nasconde più e chiama il Milan a gran voce. L’esterno offensivo spagnolo, classe 1994, che ha già militato in rossonero dal gennaio al giugno 2017, vorrebbe tornare a giocare per il Diavolo.

Quell’esperienza al Milan, per Deulofeu, è stata talmente positiva (4 gol in 18 gare tra Serie A e Coppa Italia) che lui non perde occasione per lanciare ai rossoneri continui messaggi d’amore. Gli ultimi sono arrivati in Via Aldo Rossi dai microfoni di ‘El Transistor‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Radio Onda Cero‘.

“Il Milan è un’opzione per il mio futuro, sono stato veramente felice – ha detto Deulofeu alla radio iberica -. Sono stati sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia”. In merito al prosieguo della sua carriera, però, il funambolo ex Barcellona, Everton e Siviglia ha inoltre aggiunto: “Anche andare in Spagna è un’opzione, così come in altri club della Premier League. Ma prima di tutto serve un accordo per lasciare il Watford“.

Gli ‘Hornets‘ sono retrocessi in Championship alla fine della stagione 2019-2020 e Deulofeu non vuole giocare nella seconda serie inglese. Il prezzo del suo cartellino si è svalutato: un po’ per via della discesa di categoria, un po’ per via dell’infortunio al legamento crociato del ginocchio che ha messo fuori causa Deulofeu dallo scorso mese di febbraio.

A fine settembre, ha ricordato il ‘CorSport‘, il calciatore dovrebbe essere pronto per iniziare la preparazione atletica in vista della nuova stagione, anche se ci vorrà, logicamente, un po’ di tempo prima di rivederlo al top della forma. Per il Milan, quindi, Deulofeu potrebbe rappresentare la classica occasione di fine calciomercato da prendere a prezzi vantaggiosi.

Prima dell’infortunio, nonostante la stagione disgraziata del suo Watford, Deulofeu era riuscito a totalizzare 4 gol e 5 assist. In fin dei conti, al Milan servirebbe proprio un uomo con le sue caratteristiche. Un esterno rapido, veloce di gambe e di pensiero, abile tanto a segnare quanto a servire assist per i compagni. Andrebbe a nozze con Zlatan Ibrahimović.

In più, particolare da non sottovalutare, è capace di giocare tanto a destra quanto a sinistra. Per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli un innesto che porterebbe soltanto benefici. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già avuto un colloquio con il suo agente, e, nel frattempo, lo hanno messo in stand-by.

Il Diavolo non ha rinunciato a prendere Deulofeu. Sta soltanto aspettando che si abbassi il prezzo e che, magari, a fine mercato possa arrivare senza pesare troppo sul bilancio del club. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI IBRA CON IL MILAN >>>