CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 21 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua copertina alla finale di Europa League di questa sera, ore 21.00, a Colonia tra Inter e Siviglia.

I nerazzurri di Antonio Conte, guidati in avanti da Lautaro Martínez e Romelu Lukaku, rappresentano l’Italia: possono riportare il trofeo nella nostra nazione a 21 anni di distanza dall’ultimo successo, quello del Parma di Alberto Malesani nel 1999.

Conte carica i suoi ragazzi: dieci anni fa il successo in Champions League, oggi i nerazzurri torneranno ad esultare? In alto, sotto la testata, un’analisi sul CoVid_19 che, implacabile, al rientro di tanti calciatori dalle rispettive vacanze non sembra aver risparmiato nessuno.

Già 7 squadre colpite, tra Serie A e Serie B, molti i giocatori sottoposti ad isolamento. E mentre Lionel Messi spaventa il Barcellona ed Edin Dzeko è in bilico tra rimanere alla Roma o andare alla Juventus, lo Spezia ha festeggiato la prima, storica promozione nella massima serie.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>