Calciomercato – Messi a Koeman: “Mi vedo fuori dal Barcellona”

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – L’8-2 è stata l’ultima goccia per Leo Messi. L’argentino si era lamentato della squadra, deluso dalla gestione Bartomeu e dalla mancanza di pianificazione. La bomba sul suo futuro incerto è stata lanciata giorni fa, oggi ci sono nuovi aggiornamenti.

Dopo il cambio allenatore, con l’esonero di Setien e l’arrivo di Koeman, pare che Messi abbia riferito al nuovo tecnico di “sentirsi più fuori che dentro al Barcellona“. Questa la clamorosa indiscrezione riferita dall’emittente radiofonica “sports RAC1”.

L’argentino, da settimane, è accostato con insistenza a due squadre: l’Inter e il Manchester City. Sulla prima non ci sbilanciano, ci pare più che un utopia. Per quanto riguarda la squadra di Guardiola, nulla è scontato, anche se i Citizens sono già nell’occhio dell’UEFA sul Fair Play Finanziario. L’operazione Messi potrebbe essere “rischiosa” in tal senso.

C’è anche l’opzione clamorosa del PSG, dove ritroverebbe il compagno e amico Neymar, e soprattutto il giocatore attualmente più forte al mondo: Kylian Mbappé. Solo una suggestione? Probabile. Ma non è chiaro, oggettivamente parlando, dove potrebbe andare Messi nel caso lasciasse il Barça.

