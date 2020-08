Di Marzio: “Rinnovo Ibrahimovic, passi avanti del Milan: c’è la data”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Da settimane ormai discutiamo, parliamo e scriviamo del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Per primi, noi di Pianetamilan, abbiamo lanciato l’indiscrezione circa un accordo tra le parti per il prosieguo dell’avventura insieme (leggi la nostra ESCLUSIVA SU IBRA).

Le novità di giornata su Ibra sono state tante: il suo rientro in Svezia, il rinnovo possibile già in serata o comunque tra 3-4 giorni. Nuovi aggiornamenti, serali, arrivano da Gianluca Di Marzio il quale riferisce a Sky Sport 24: “Il Milan ha fatto ulteriori passi avanti, si è avvicinato, è lì lì e aspetta il sì definitivo all’ultima proposta. C’è questa attesa febbrile, più che altro per i tempi, per far sì che Ibra possa essere al raduno”.

Quando arriverà la firma sul rinnovo di Ibrahimovic? La risposta del giornalista: “Vedremo se nel weekend lo svedese darà l’ok definitivo per mettersi subito a disposizione di Pioli, io penso di sì”. Tra sabato e domenica aspettiamoci l’ufficialità, secondo Di Marzio, dunque prima dell’inizio del raduno (atteso per luned’ 24) a Milanello.

Ibrahimovic rappresenta la continuità del progetto iniziato qualche mese fa, e che nel 2020 ha portato grandi risultati. Purtroppo non sono bastati per raggiungere la Champions League, ma la strada pare quella giusta. E va percorsa, e continuata, con Zlatan a bordo.

PM – IL RINFORZO IN ATTACCO ARRIVA DAL REAL MADRID >>>