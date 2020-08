Calciomercato Milan – Deulofeu, rossoneri tiepidi sul suo ritorno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è viva la voglia di Gerard Deulofeu di tornare a Milanello.

Deulofeu, classe 1994, è retrocesso in Championship con il Watford e non vuole restare a giocare nella seconda serie del calcio inglese con gli ‘Hornets‘: vorrebbe ritornare al Milan, dove ha già giocato per sei mesi, dal gennaio al giugno 2017, con un buon rendimento: 4 gol in 18 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Non è la prima volta che l’ex Barcellona, Siviglia ed Everton lancia segnali al Milan in tal senso ma, secondo quanto filtra dalle parti di Via Aldo Rossi, la possibilità di un suo ritorno in rossonero non scalderebbe più di tanto gli uomini mercato, che avrebbero altre idee per rinforzare la batteria di esterni offensivi della squadra di Stefano Pioli.

