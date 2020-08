Calciomercato Milan – Deulofeu vuole tornare, ma i rossoneri…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Un impatto devastante quello di Gerard Deulofeu con il Milan nella stagione 2016/2017. Lo spagnolo, in prestito dal Barcellona, non è stato riscattato dai rossoneri, ed è ritornato così alla base. In Spagna non ha avuto il successo sperato; con il Watford, invece, è tornato a sentirsi un giocatore di calcio. La squadra inglese, però, è appena retrocessa in seconda divisione, motivo per cui è facile pensare ad una sua partenza in vista della prossima stagione.

Deulofeu avrebbe espresso la voglia di ritornare al Milan, un’esperienza che gli è rimasta a cuore nonostante sia durata soltanto sei mesi. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’ l’interesse non sarebbe del tutto reciproco, perché l’esterno d’attacco classe 1994 non scalda particolarmente i rossoneri, che sono alle prese con altri obiettivi di mercato.

